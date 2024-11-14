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Кремль заявил, что контактов с новой администрацией президента США пока не было

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Контактов с администрацией президента США пока не было, но повестка потенциальных острых вопросов для обсуждения обширна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока рано говорить о надеждах. Контактов пока не было", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, есть ли надежда, что с приходом Дональда Трампа на пост президента будут сняты визовые ограничения со стороны США для россиян, работающих в ООН.

"Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, Пескова спросили, следят ли в Кремле за процессом формирования администрации Трампа.

"Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом", - сказал он.

Дмитрий Песков США ООН Дональд Трамп
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