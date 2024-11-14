Топ-менеджер "Ростелекома" задержан по делу о хищении

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте директора по выделенным сетям связи ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина, задержанного за мошенничество.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Шадрина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Также суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте предполагаемого сообщника Шадрина - гендиректора компании "Комплайн софт" Антона Менчица.

Обоим вменяется совершение мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет заключения.

По данным СМИ, фигурантам вменяется хищение порядка 180 млн рублей, выделенных на закупку лицензий для ПО.

В свою очередь в "Ростелекоме" агентству сообщили, что "знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами".