Поиск

Топ-менеджер "Ростелекома" задержан по делу о хищении

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте директора по выделенным сетям связи ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина, задержанного за мошенничество.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Шадрина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Также суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте предполагаемого сообщника Шадрина - гендиректора компании "Комплайн софт" Антона Менчица.

Обоим вменяется совершение мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет заключения.

По данным СМИ, фигурантам вменяется хищение порядка 180 млн рублей, выделенных на закупку лицензий для ПО.

В свою очередь в "Ростелекоме" агентству сообщили, что "знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами".

Ростелеком Москва Владимир Шадрин Басманный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура заявила о снижении цен производителями молока на фоне проверки

Генпрокуратура заявила о снижении цен производителями молока на фоне проверки

Дмитрий Патрушев попросил ведомства организовать импорт картофеля из дружественных стран

В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Минобрнауки разъяснило планы в отношении журфаков и филфаков

Журфак МГУ опроверг планы объединения с филологическим факультетом

Журфак МГУ опроверг планы объединения с филологическим факультетом

Лидер РДК заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });