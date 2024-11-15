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Мэр Самары ушла в отставку

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Самары Елена Лапушкина решила сложить полномочия по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

О решении Лапушкиной стало известно в ходе заседания городской думы Самары.

"Мэр приняла решения сложить полномочия по собственному желанию. Временно обязанности города будет исполнять первый заместитель мэра Самары Иван Носков", - уточнили в пресс-службе.

Лапушкина родилась 17 июля 1968 года в Куйбышеве. Закончила Куйбышевский политехнический институт. Трудовая деятельность началась в Куйбышевском машиностроительном производственном объединении "Металлист" в должности инженера-технолога гальванического цеха. В 1992 года Лапушкину пригласили на работу председателем комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, с 2000 года - руководитель отдела организационной работы. С 2007 по 2013 годы являлась заместителем главы администрации Железнодорожного района, с 2013 года - глава администрации Железнодорожного района. В декабре 2017 года вступила в должность главы Самары.

Самара Елена Лапушкина Иван Носков
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