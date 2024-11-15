Правительство доработало программу списания кредитов военнослужащих

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает с 1 декабря 2024 года списывать просроченные кредиты до 10 млн рублей по которым уже начато судебное взыскание для мобилизованных, призывников (за исключением курсантов) и военных контрактников при прохождении военной службы для выполнения задач СВО, следует из поправок, внесенных в Госдуму.

Речь идет о списании обязательств по кредитным договорам, которые были заключены до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Списать могут до 10 млн рублей определенной категории граждан - это призывники на военную службу по мобилизации; военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ или ВУЗов); иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции. Списание распространяется также на супругов этой категории граждан.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта № 667894-8, который в рамках первого чтения был более техническим и освобождал участников специальной военной операции от взыскания исполнительского сбора в период участия в боевых действиях.

По действующему законодательству, мобилизованный или нанятый по контракту заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2024 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 30 дней.

Одобренный ко второму чтению законопроект предлагает увеличить льготный период с 30 до 180 дней, при этом крайний срок обращения за кредитными каникулами остается прежним - до 31 декабря 2024 года.

Срок вступления в силу новых поправок - с 1 декабря 2024 года.

В итоге, с 1 января 2025 г. мобилизованные и контрактники потеряют возможность обратится за кредитными каникулами, но если они сделают это с 1 декабря по 31 декабря 2024 г. (в случае принятия в силу закона), то срок из кредитных каникул будет увеличен с одного месяца до 180 дней. При этом те, кто заключил контракт с 1 декабря 2024 г. и имел на эту дату просроченные кредиты получат их списание в размере не более 10 млн руб. Право на списание получают и супруги военнослужащих.

"Обязательства гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ (за исключением военнослужащего, замещающего воинскую должность курсанта военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны РФ), иного гражданина, не проходящего военную службу, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции, и (или) его супруги (супруга), вытекающие из кредитного договора, в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам и (или) в целях исполнения таких обязательств банку или иной кредитной организации выдан исполнительный документ и (или) по заявлениям названных организаций возбуждено исполнительное производство (исполнительный документ предъявлен к исполнению), прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта", - говорится в тексте поправки.

Законопроект рассмотрят во втором и третьем чтении 19 ноября.