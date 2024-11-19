Госдума приняла закон о новых правилах списания кредитов военнослужащих

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, по которому с 1 декабря 2024 г. предусматривается списание просроченных кредитов до 10 млн руб. для мобилизованных, призывников (кроме курсантов) и контрактников, участвующих в специальной военной операции, если по кредитам начато судебное взыскание.

Речь идет о списании обязательств по кредитным договорам, которые были заключены до 1 декабря 2024 г. и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Списать могут до 10 млн руб. определенной категории граждан - это призывники на военную службу по мобилизации; военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ или ВУЗов); иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря 2024 г. контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции. Списание распространяется также на супругов этой категории граждан.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№ 667894-8), который в рамках первого чтения был более техническим и освобождал участников специальной военной операции от взыскания исполнительского сбора в период участия в боевых действиях.

Согласно действующему законодательству, мобилизованный или нанятый по контракту заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2024 г. обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 30 дней.

Принятый в третьем чтении закон увеличивает льготный период с 30 до 180 дней, при этом крайний срок обращения за кредитными каникулами остается прежним - до 31 декабря 2024 г.

Срок вступления в силу новых поправок - с 1 декабря 2024 г.

В итоге, с 1 января 2025 г. мобилизованные и контрактники потеряют возможность обратится за кредитными каникулами, но если они сделают это с 1 декабря по 31 декабря 2024 г. (в случае вступления в силу закона), то срок их кредитных каникул будет увеличен с одного месяца до 180 дней. При этом те, кто заключил контракт с 1 декабря 2024 г. и имел на эту дату просроченные кредиты, получат их списание в размере не более 10 млн руб. Право на списание получают и супруги военнослужащих.