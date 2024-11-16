Поиск

Открытое горение в частном доме в Одинцово ликвидировано

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытый огонь в частном доме в Одинцово, сообщается в МЧС России в ночь с пятницы на субботу.

В пятницу сообщалось о пожаре в частном доме в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского городского округа. Площадь пожара составила 300 кв. м.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что при пожаре пострадали шесть человек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил о пяти пострадавших.

По данным МЧС РФ, возможная причина пожара - короткое замыкание электрообогревателя.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Одинцово МЧС России Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В подмосковном Одинцово горит частный дом, пострадали шесть человек

Кравцов предложил определить показатели качества работы директоров учебных заведений

ЦБ временно отменит лимит полной стоимости кредита по кредитным картам

ЦБ временно отменит лимит полной стоимости кредита по кредитным картам

Что произошло за день: пятница, 15 ноября

Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной

Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной

Путин и Шольц обсудили Украину

Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

СМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца и Путина

"Экомилк" подтвердил отказ от повышения цен после бесед с прокурорами

"Экомилк" подтвердил отказ от повышения цен после бесед с прокурорами

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });