Открытое горение в частном доме в Одинцово ликвидировано

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытый огонь в частном доме в Одинцово, сообщается в МЧС России в ночь с пятницы на субботу.

В пятницу сообщалось о пожаре в частном доме в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского городского округа. Площадь пожара составила 300 кв. м.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что при пожаре пострадали шесть человек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил о пяти пострадавших.

По данным МЧС РФ, возможная причина пожара - короткое замыкание электрообогревателя.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.