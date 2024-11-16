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После обрушения кровли работа шахты "Таштагольская" в Кузбассе приостановлена

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Работа шахты "Таштагольская" в Кузбассе приостановлена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы, работа шахты "приостановлена", информации о состоянии горняка, находящегося под завалами, пока нет.

Как сообщалось, спасательные службы ведут разбор завалов и поиски одного горняка в шахте "Таштагольская" после обрушения. 182 горняка, работавшие в шахте, вышли на поверхность. Обрушение кровли при креплении горной выработки произошло в результате проявления горного давления в динамической форме.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Евраз ЗСМК Кузбасс
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