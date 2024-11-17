МИД Абхазии заявил, что Бжания находится в стране и продолжает руководить

Министерство назвало события в республике попыткой госпереворота

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - МИД Абхазии назвал события, происходящие в республике с 15 ноября, попыткой государственного переворота.

"Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Министерство подчеркнуло, что "президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной".

"Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме", - добавили в абхазском МИД.

Ранее представители оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме, требуя отставки президента и правительства.

Бжания, который после протестов покинул Сухум и уехал в родное село Тамыш, заявил, что готов уйти с поста президента и назначить досрочные выборы, если протестующие освободят правительственные здания. Лидеры оппозиции отвергли его предложение.