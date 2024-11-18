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Митрополит Тихон (Шевкунов) награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) - главу Крымской митрополии Русской православной церкви орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Митрополит Тихон удостоен этой награды за вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".

Указ от 18 ноября опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Тихон Георгий Шевкунов
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