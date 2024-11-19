В Совфеде поддержали кандидатуру Максима Жука на должность прокурора Москвы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Профильные комитеты Совета Федерации в результате консультаций поддержали представленную президентом РФ кандидатуру Максима Жука для назначения на должность прокурора Москвы.

Голосование по кандидатуре прошло на совместном заседании трех комитетов Совфеда - по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению.

"Консультации проведены в соответствии с требованиями регламента и законодательства РФ. Можно рекомендовать кандидатуру для наделения полномочиями прокурора Москвы", - сказал присутствовавший на заседании глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Жук родился в 1976 году. В органах прокуратуры служит с 1997 года. С января 2024 года является прокурором Тверской области, до этого был прокурором Севастополя.