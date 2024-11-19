Пожары от палов сухостоя затронули 99 населенных пунктов за сезон

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В этом пожароопасном сезоне огонь от палов сухой растительности перешел на 99 населенных пунктов, где повредил свыше 2 тысяч строений, в том числе 537 жилых домов, сообщила пресс-служба МЧС.

"От лесных пожаров пострадали четыре населенных пункта, в них повреждены порядка сотни строений, больше половины из них жилые дома", - добавили в ведомстве.

19 ноября глава министерства Александр Куренков провел заседание правкомиссии по подготовке к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду 2025 года.

"В этом году в 29 случаях удалось не допустить переходов лесных пожаров и палов сухой растительности на 33 населенных пункта с жилищным фондом, превышающим 16 тысяч строений. (...) Почти половина всех лесных пожаров бушевала в Якутии", - приводит пресс-отметил он.

По информации МЧС, в 2024 году выросли масштабы затоплений и ущерба инфраструктуре из-за роста количества аварий на гидротехнических сооружениях.

"Всего в зоне затопления оказалось более 49 тысяч домов, свыше 98 тысяч приусадебных участков, более 34 тысяч объектов жилищно-коммунального хозяйства и свыше тысячи объектов транспортной инфраструктуры", - отметил Куренков.

Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья МЧС планирует получить свыше 400 беспилотников.