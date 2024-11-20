В Москве простятся со Светланой Светличной

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, скончавшейся в субботу на 85-м году жизни, пройдет в Доме кино 20 ноября.

Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ, церемония пройдет в Белом зале Дома кино с 11:00. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (ныне - Гюмри) Армянской ССР. Окончила ВГИК и в 1963 году стала актрисой Театра-студии киноактёра. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная".

Среди самых запоминающихся работ Светличной - роли в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", где она исполнила главную роль, "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны".