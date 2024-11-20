Приставы заморозили взыскание более 110 млрд руб. долгов с участников СВО

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Судебные приставы за последние два с половиной года заморозили взыскание более 110 млрд рублей долгов с 1,2 млн военнослужащих, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"За период проведения специальной военной операции в отношении мобилизованных граждан и участников, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, приостановлено 1,2 млн исполнительных производств на сумму свыше 110 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ФССП, поступившем в среду в "Интерфакс".

Как отметили в ведомстве, "в число приоритетов ФССП входит соблюдение законодательных гарантий по защите прожиточного минимума должников, а также обеспечение прав социально уязвимых категорий граждан".

"За 9 месяцев 2024 года права на неприкосновенность минимального размера дохода реализуются в рамках почти 1 млн исполнительных производств на сумму, превышающую 290 млрд рублей", - говорится в сообщении.