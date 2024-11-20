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РФ будет выделять по 2,6 млрд руб. в год на поддержку производства российского кино

Мишустин поручил подготовить предложения по адаптации российского контента для экспорта в дружественные страны

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ буде в течение шести лет ежегодно выделять по 2,6 млрд рублей дополнительных средств на поддержку производства национального кино, а также проработает вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей, задействованных в сфере кинематографа, от уплаты НДС.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии.

"На поддержку производства национальных фильмов в 2025-2030 годах будет дополнительно выделяться по 2,6 млрд рублей ежегодно", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Средства будут выделены из федерального бюджета Минфином и Минкультуры.

В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, по поручению Мишустина, Минфин, Минкультуры и Федеральная налоговая служба проработают вопрос о целесообразности распространения на них возможности освобождения от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии.

Кроме того, премьер-министр РФ поручил Минкультуры, Минобрнауки, Минтруду, Минцифры и Минпросвещения совместно с организациями кинематографии проработать предложения по развитию высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, а также системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуальной продукции. В частности, предлагается увеличить количество обучающихся по этим направлениям в профильных колледжах и вузах, скорректировать образовательные программы с учётом актуальных потребностей киноиндустрии, а также реализовать ускоренные программы подготовки наиболее востребованных для отрасли специалистов.

"Отдельное внимание уделено развитию экспорта российского аудиовизуального контента, его адаптации для зарубежных рынков и продвижению на рынки дружественных государств, в том числе входящих в СНГ, ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Подготовить и представить в правительство предложения по поддержке этого направления поручено Минэкономразвития, Минкультуры, Минцифры, МИДу, Минпромторгу, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодёжи", - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин
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