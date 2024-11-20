Поиск

В Думе предложили разрешить внесудебную замену компании-взыскателя при ее реорганизации

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Замена компании-взыскателя на правопреемника в исполнительном производстве будет возможна во внесудебном порядке, если изначально взыскивающая долг компания была реорганизована в порядке преобразования, слияния или присоединения к другой организации, говорится во внесенных в Госдуму законопроектах.

Изменения предлагается внести в закон "Об исполнительном производстве" (№774591-8) и Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ (№774597-8). Документы размещены в электронной базе документов Госдумы. Их авторами указаны сенаторы Николай Журавлев, Андрей Клишас, Артем Шейкин, а также депутаты Анатолий Аксаков, Даниил Бессарабов, Виктор Пинский.

По действующим правилам замену взыскателя в исполнительном производстве осуществляет пристав на основании соответствующего судебного акта. Парламентарии предлагают разрешить внесудебную замену, если она потребовалась в случае преобразования, слияния или присоединения к другой организации изначального юрлица-взыскателя.

Такой выбор ситуаций авторы законопроектов объясняют тем, что "процедура реорганизации является прозрачным механизмом, основанным на надлежащем раскрытии информации в государственных информационных системах, достоверность которой судебный пристав – исполнитель может самостоятельно установить".

Скорректировать действующие правила замены взыскателя необходимо в целях сокращения издержек всех сторон отношений, снижения нагрузки на суд, считают авторы инициативы.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Таможенная подкомиссия рассмотрит введение льгот на импорт картофеля, моркови, яблок

В России огурцы с 12 по 18 ноября подорожали на 11,3%

Законодателям предложили узаконить компенсации за овербукинг на авиарейсах

Законодателям предложили узаконить компенсации за овербукинг на авиарейсах
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Законопроект об извещении о ДТП через сайты страховщиков по ОСАГО принят в I чтении

Суд в Калининграде арестовал предполагаемого диверсанта с гражданством Германии

Минфин предлагает обнулить НДС на все ветеринарные услуги

Минфин предлагает обнулить НДС на все ветеринарные услуги

Прокуратура Москвы предупредила о похищающих наличные лженалоговиках

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });