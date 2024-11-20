В Думе предложили разрешить внесудебную замену компании-взыскателя при ее реорганизации

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Замена компании-взыскателя на правопреемника в исполнительном производстве будет возможна во внесудебном порядке, если изначально взыскивающая долг компания была реорганизована в порядке преобразования, слияния или присоединения к другой организации, говорится во внесенных в Госдуму законопроектах.

Изменения предлагается внести в закон "Об исполнительном производстве" (№774591-8) и Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ (№774597-8). Документы размещены в электронной базе документов Госдумы. Их авторами указаны сенаторы Николай Журавлев, Андрей Клишас, Артем Шейкин, а также депутаты Анатолий Аксаков, Даниил Бессарабов, Виктор Пинский.

По действующим правилам замену взыскателя в исполнительном производстве осуществляет пристав на основании соответствующего судебного акта. Парламентарии предлагают разрешить внесудебную замену, если она потребовалась в случае преобразования, слияния или присоединения к другой организации изначального юрлица-взыскателя.

Такой выбор ситуаций авторы законопроектов объясняют тем, что "процедура реорганизации является прозрачным механизмом, основанным на надлежащем раскрытии информации в государственных информационных системах, достоверность которой судебный пристав – исполнитель может самостоятельно установить".

Скорректировать действующие правила замены взыскателя необходимо в целях сокращения издержек всех сторон отношений, снижения нагрузки на суд, считают авторы инициативы.