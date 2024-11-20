Законопроект об универсальном платежном QR-коде внесен в Госдуму

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода внесен в Государственную Думу группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ (№774598-8) устанавливает обязанность банков при безналичных расчетах предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только посредством универсального платежного кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК).

Согласно проекту, банки должны будут обеспечить возможность использовать универсальный платежный код во всех программных средствах и технических устройствах (например, торговых терминалах) как собственных, так и своих клиентов – торгово-сервисных предприятий.

Законопроект также устанавливает полномочия совета директоров Банка России по определению сроков обеспечения кредитными организациями и филиалами иностранных банков возможности осуществления клиентами переводов денежных средств с использованием универсального платежного кода.

Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков (pay-сервисы), СБП, в перспективе – цифровой рубль. Также он обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков. Внедрение этого решения позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов, отмечал ранее ЦБ.

НСПК объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Параллельно с этим Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк заявили о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии мульти-QR Сбербанка. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложит законодательно закрепить работу только одного универсального QR-кода, разработанного НСПК.

Пилот по внедрению универсального QR-кода НСПК завершился в начале октября. Код позволяет принимать платежи во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), что дает возможность использовать эту технологию 207 банкам и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП.