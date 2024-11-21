Шалаш Ленина сгорел в Петербурге

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в музейном комплексе "Шалаш В.И. Ленина" на территории Курортного района Петербурга, сообщили в региональном ГУ МЧС в четверг.

Сообщение о возгорании поступило в 10:20.

На территории музея "происходило тление шалаша", говорится в телеграм-канале ГУ МЧС. "В 10:51 пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. На фотографиях в соцсетях можно увидеть остов шалаша. Гранитный памятник и другие музейные объекты не пострадали.

Музей с реконструкцией шалаша устроен на берегу озера Разлив, где Владимир Ленин скрывался под видом финского крестьянина до 8 августа 1917 года, после чего перебрался в Финляндию.