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Российские военные за сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

Также были сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36467 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19420 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28573 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ВСУ США Великобритания Минобороны Storm Shadow
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