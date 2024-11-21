ФНС вновь инициирует банкротство Высокогорского ГОКа

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Межрайонная инспекция ФНС №16 по Свердловской области подала в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (ВГОК, Свердловская область, входит в группу компаний ООО "Научно-производственное региональное объединение "Урал").

Уведомление об этом размещено на портале "Федресурс", размер исковых требований не уточняется. Данное заявление пока не появилось в картотеке арбитражных дел.

Налоговые органы и ранее предпринимали попытки обанкротить ВГОК: трижды за последние 10 лет.

Согласно информации, опубликованной сервисом ФНС "Прозрачный бизнес", до мая 2024 года ВГОК планомерно снижал объем долга. Так, в мае 2024 года общая сумма задолженности предприятия за пени и недоимки по налогу на добавленную стоимость и страховые взносы составляла 65,71 млн рублей, тогда как в августе 2023 года общая сумма задолженности равнялась 2,14 млрд рублей, в том числе 516,86 млн рублей - по налогу на добычу полезных ископаемых. Затем сумма задолженности вновь стала расти и по последним данным, на 10 августа текущего года достигла 303,011 млн рублей.

Комментарий комбината "Интерфаксу" получить оперативно не удалось.

Ранее сообщалось, что работа предприятия стала убыточной начиная с 2015 года на фоне сокращения производства и падения цен на продукцию.

Сообщалось также, что ВГОК имеет многомилионные долги за электроэнергию перед "Энергосбыт Плюс" (структура холдинга "Т Плюс") и "Россети Урал".

По итогам 2023 года Высокогорский ГОК увеличил чистый убыток по РСБУ на 30% к уровню предыдущего года - до 917,7 млн рублей. Выручка упала на 20%, до 4,79 млрд рублей.

Высокогорский ГОК - одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Урала, производит железофлюс для доменного производства, а также железорудный концентрат. В конце 2023 года предприятие законсервировало шахту "Магнетитовая" в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшей отработки.

В настоящее время структура комбината включает в себя шахты "Естюнинская" и "Южная", а также карьеры "Центральный" и "Гальянский".

На балансе ВГОКа числится более 300 млн тонн железной руды. Производственные мощности комбината позволяют добывать около 4,5 млн тонн руды и производить более 2 млн тонн агломерата в год.