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Курская и Белгородская области получат помощь для подготовки к зиме

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительную помощь планируется предоставить Курской и Белгородской областям для прохождения отопительного сезона, заявил в четверг глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"В соответствии с поручением президента, на отдельном контроле находится прохождение зимы в Курской, Белгородской и Брянских областях. В настоящее время совместно с приграничными регионами подготовлены предложения по выделению средств для обеспечения аварийных бригад дополнительным оборудованием, а также финансовой помощи ресурсоснабжающим организациям в отдельных населенных пунктах, где в связи с оперативной обстановкой не смогли в полном объеме провести эту подготовку", - сказал Файзуллин на заседании правительства.

Как уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в приграничных территориях. "В этой связи направим Курской области более 900 млн рублей на приобретение 37 блочно-модульных котельных", - отметил он.

Файзуллин также сообщил, что при непосредственном участии регионов-шефов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонских областях проведена масштабная работа по подготовке к зиме. Общий уровень готовности составил более 99%. Работы также находятся на завершающей стадии. Сформированы 200 аварийно-восстановительных бригад в составе 1,9 тыс. специалистов и 417 единиц техники.

Министр напомнил, что в целом на подготовку к отопительному периоду регионами страны из своих средств направлено 283 млрд рублей.

"Правительством ежегодно оказывается поддержка регионам при подготовке и прохождении ОЗП (осенне-зимнего периода - ИФ). В этом году в рамках ваших, уважаемый Михаил Владимирович, поручений уже выделено 5 млрд трем регионам и дополнительно в проработке находятся решения еще по ряду регионов", - подчеркнул Файзуллин.

Он напомнил, что поддержка ЖКХ оказывается по действующим федеральным проектам. Системная работа по развитию сферы ЖКХ будет продолжена в рамках сформированного национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ирек Файзуллин Михаил Мишустин Курская область Белгородская область Минстрой РФ
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