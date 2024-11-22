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В Госдуму внесли поправки об отмене штрафов КоАП за нарушения с налоговыми декларациями

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор Иван Абрамов внес в Госдуму законопроект № 775555-8 об отмене административных наказаний за нарушение сроков подачи налоговых деклараций и непредставление сведений для налогового контроля.

Абрамов предлагает признать утратившими силу статьи 15.5 КоАП "Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)" и 15.6 "Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля".

Законопроект разработан для устранения двойного привлечения к ответственности граждан и должностных лиц, говорится в пояснительной записке к нему. Наказание за такие действия предусмотрены сейчас не только в КоАП, но и в Налоговом кодексе. Причем взыскания по налоговому законодательству строже. За непредставление в установленный срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) по статье 119 НК полагается за каждый месяц просрочки платежа штраф в размере 5% от неуплаченной вовремя суммы налогов, взносов, но не более 30% от нее и не менее 1 тысячи рублей. КоАП же за такие деяния предусматривает штраф для должностных лиц от 300 до 500 рублей.

Административный штраф за непредставление сведений, необходимых для налогового контроля, составляет для граждан 100-300 рублей, для должностных лиц - 300-500 рублей. Налоговое взыскание по статье 126 НК: 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Автор законопроекта в пояснительной записке к нему ссылается на неэффективность действующих административных взысканий: незначительный штраф не выполняет побудительную функцию соблюдения сроков представления налоговых деклараций и сведений для налогового контроля, а суммы штрафов не окупают расходы налогового органа, а также зарплаты работников налоговых органов, задействованных в данной работе.

По мнению разработчика законопроекта, предложенные изменения уменьшат нагрузку на работников налоговых органов и мировых судов, а нарушители будут нести ответственность в соответствии с налоговым законодательством.

КоАП Госдума Иван Абрамов Налоговый кодекс
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