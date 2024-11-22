Песков отметил, что действия МУС не помогают урегулированию ближневосточного конфликта

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Действия Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего главы Минобороны Йоава Галанта, а также одного из командующих группировкой ХАМАС вряд ли будут способствовать ближневосточному урегулированию, для Москвы решения МУС ничтожны, заявили в Кремле.

"В целом действия МУС вряд ли чем помогают (урегулированию - ИФ). А мы не видим смысла каким-то образом это комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

В четверг МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за "преступления против человечности и военные преступления".

Вместе с тем палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не вправе рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

Израиль 26 сентября направил в МУС два запроса, в которых оспаривал юрисдикцию МУС "в отношении ситуации в Государстве Палестина" в целом и в отношении граждан Израиля в частности.