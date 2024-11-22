Верховный суд РФ признал террористическим "Форум свободных государств постРоссии"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал террористической и запретил на территории страны деятельность организации "Форум свободных государств постРоссии" и более 170 ее структурных подразделений.

"Верховный суд РФ по иску генерального прокурора РФ признал террористической международную организацию "Форум свободных государств постРоссии", созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году", - сообщили в Генпрокуратуре.

Организация "состоит из 172 структурных подразделений, организованных по национальному и региональному признаку", отметили в ведомстве. В их числе "Балтийская республиканская партия" (признана террористической и запрещена в РФ) движение "Ингрия", Конгресс народов Северного Кавказа, признанный иноагентом в РФ Фонд "Свободная Якутия", "Дальневосточная конфедерация" и другие.

В Генпрокуратуре заявили, что руководят организацией "скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений".

"Своей задачей они видят разделение Российской Федерации на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран. В качестве методов достижения целей форум использует призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что "со своими структурными подразделениями форум взаимодействует путем информационной поддержки через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава нашей страны".

В марте 2023 года Генпрокуратура РФ признала нежелательным в РФ общественное движение "Форум свободных народов постРоссии".