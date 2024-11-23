Победителем чемпионата "Битва роботов" стала команда из Петербурга

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Победителем международного чемпионата "Битва роботов - 2024" среди взрослых команд стали Daddy Bots из Санкт-Петербурга, а в "Битве мини-роботов" - среди юношеских составов - победила команда "План Б" из Москвы, говорится в сообщении Минцифры России.

"На подмосковной "Арене Мытищи" состоялись финальные поединки международного чемпионата "Битва Роботов". В этом году участие в соревнованиях приняли 96 команд из семи стран, на ринг впервые вышли юношеские команды с мини-роботами весом до 1,5 кг", - сказано в сообщении.

По информации министерства, среди взрослых команд чемпионами стали Daddy Bots из Санкт-Петербурга, которые в финальном сражении победили одного из фаворитов чемпионата - команду Fierce Roc из КНР, занявшую в итоге второе место. Третье место завоевала команда "Всеядные" также из северной столицы.

Первое место среди юношеских команд в "Битве-мини-роботов" завоевала команда "План Б" из Москвы, второе место - у Robodom Destructor из Казани, а третье место - у Destructor Junior также из Казани.

"Финальные поединки уже посмотрели почти 2 млн зрителей на платформе VK Видео и 6,8 тыс. человек на трибунах "Арены Мытищи"", - сообщает Минцифры.