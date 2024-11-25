Число межународных компаний-резидентов САР на острове Русский достигло 102

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Резидентами специального административного района (САР) на острове Русский (Владивосток) стали 102 компании, сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

"Зарегистрировано 102 международные компании (в САР - ИФ)", - сказала Щербина на Инвестиционно-промышленном форуме Приморского края в понедельник во Владивостоке.

Она добавила, что в САР на острове Русский перерегистрировались "многие компании с Кипра, Филиппинских островов".

Налоговые поступления от резидентов САР на острове Русский, по ее словам, в 2023 году составили 12 млрд рублей.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на Восточном экономическом форуме в сентябре сообщал, что резидентами российских специальных административных районов стали 434 компании, это 426 международных компаний, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов.