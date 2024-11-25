В России утвержден шестилетний план развития индустрии детских товаров

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило план мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Об этом сообщает сайт правительства.

"Подготовлено распоряжение правительства, которым утверждаем новую "дорожную карту" по детским товарам на следующие шесть лет. Она направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск необходимой продукции для малышей и подростков, в том числе для обучения и воспитания", - сказал Мишустин.

"Будет осуществляться мониторинг состояния отрасли в регионах, чтобы отслеживать ситуацию не только с объёмами производства, но и уровнем внедрения инновационных современных решений. Министерство промышленности и торговли прошу ежегодно отчитываться о работе по развитию этой индустрии", - добавил он.

Мишустин подчеркнул, что эта работа должна быть на постоянном контроле и назвал здоровье, образование и благополучие детей -ключевыми приоритетами работы правительства.

В плане 28 мероприятий. Он позволит обеспечить достижение доли российских товаров для детей на внутреннем рынке в 50% к 2030 году, а объем производства непродовольственных товаров к этому сроку сможет превысить 982 млрд рублей.