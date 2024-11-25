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Кремль увидел заявления будущих представителей администрации Трампа о мире на Украине

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Будущие представители администрации избранного президента США Дональда Трампа уже высказываются на счет мирного плана по Украине, в то время как уходящая администрация продолжает провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это заявление удалось увидеть. Действительно из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слова "мир" или "мирный план" звучат. Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, но продолжаются провокационные и эскалирующие действия", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление будущего советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что команда Трампа намерена работать с уходящей администрацией Джо Байдена над деталями потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Это та реальность, с которой мы сталкиваемся. Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу и переговорам", - подчеркнул Песков.

Джо Байден Дмитрий Песков США Дональд Трамп
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