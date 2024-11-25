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Госдума проведет последнее заседание осенней сессии 18 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что последнее заседание осенней сессии нижней палаты парламента планируется провести 18 декабря.

"Планируем последнее пленарное заседание сессии на 18 декабря. Далее будет большая региональная неделя. Надо будет максимально использовать это время, чтобы отчитаться перед избирателями", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он сообщил, что в это время также планирует работать в своем избирательном округе.

Вячеслав Володин Госдума
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