ГД рассмотрит поправки об ужесточении ответственности за утечки персональных данных

Фото: Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник, 26 ноября, рассмотрит во втором чтении поправки в Уголовный кодекс и КоАП, усиливающие ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил, что "поправки в КоАП увеличивают штрафы за незаконную обработку данных: в случае повторного нарушения предлагается установить штрафы для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч, для юрлиц до 500 тысяч рублей. Впервые вводятся оборотные штрафы".

По словам Хинштейна, за незаконное распространение от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных или от 10 тыс. до 100 тыс. идентификаторов предлагается установить штрафы: для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; для юридических лиц - от 3 млн до 5 млн рублей.

Согласно поправкам, за массовую утечку данных (более 100 тыс. субъектов персональных данных или более 1 млн идентификаторов) штрафы вырастут до 400 тыс., 600 тыс. и до 15 млн руб.; при повторных нарушениях штрафы вырастут до 600 тыс. руб. для граждан и до 1,2 млн руб. для должностных лиц, для юридических лиц - от 1% до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, сообщил глава комитета.

Отдельно предусмотрено повышение штрафов за утечку биометрических данных. "В УК также предлагается новая статья, касающаяся незаконного использования персональных данных, с установлением штрафа до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до одного года, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок", - написал политик.

При этом, "если утекли данные несовершеннолетних или биометрические данные, штраф может достигать 700 тысяч рублей, либо в размере дохода осужденного за два года, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок", - добавил Хинштейн.

Если преступление было совершено в корыстных целях с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, то штраф должен составить до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за 3 года; срок принудительных работ - до 5 лет; срок лишения свободы - до 6 лет, информирует политик.

Хинштейн подчеркнул, что в двух последних случаях также может быть назначен дополнительный штраф и запрет на занятие определённой деятельностью. "Если же произошла трансграничная утечка персональных данных, то свободы предлагается лишать на срок до 8 лет, а если преступление повлекло тяжкие последствия - на срок до 10 лет", - написал глава комитета.

Парламентарий отметил, что "действие статьи УК РФ не распространяется на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд".