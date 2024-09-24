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В Госдуме обсуждают снижение штрафов за утечку персональных данных для отдельных случаев

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о планах оставить неизменным в законопроекте высокий размер предельных штрафов за утечки персональных данных при возможном их смягчении в ряде случаев.

"Порядок штрафов планируем сохранить: верхний предел за повторное нарушение - полмиллиарда рублей для юрлиц, минимальный предел - 15 миллионов рублей безотносительно оборота", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, в Минцифры настаивают на смягчении штрафов.

"Уже не идет разговор ни о каких компенсациях, речь идет об отчислении определенного объема средств на обеспечение информационной безопасности через соответствующие договоры с компаниями, имеющими соответствующие лицензии", - сказал депутат.

Он объяснил, что "если при утечке будет установлено, что компания не имеет к ней отношения, она произошла не по вине компании, а также что определенный объем средств в течение последних трех лет инвестировался ею в инфобез, а также что эта компания в течение года не привлекалась как юрлицо к ответственности по ряду составов, то сумма штрафов может быть снижена".

По словам Хинштейна, сейчас идет обсуждение, "как именно и кем будут определяться смягчающие обстоятельства, на которых в свою очередь настаивают в Минцифры".

"Итоговый вариант нам придется отшлифовать для того, чтобы это ни в коем случае не стало лазейкой для ухода от ответственности и для минимизации затрат", - добавил политик.

Вместе с тем он выразил уверенность, что "осенью этот закон будет принят".

Александр Хинштейн Минцифры Госдума
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