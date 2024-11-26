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Путин посетит Казахстан 27-28 ноября

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 ноября с государственным визитом, а также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе госвизита состоятся переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России - в СНГ и БРИКС.

По итогам переговоров будет подписано совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Путин и Токаев обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.

На заседании СКБ ОДКБ будут подведены итоги взаимодействия в рамках организации в текущем году и определят основные направления совершенствования системы коллективной безопасности. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Казахстан ОДКБ Касым-Жомарт Токаев
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