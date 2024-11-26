Принят закон, ужесточающий контроль над спиртосодержащей непищевой продукцией

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла третьем чтении закон, который вводит запрет на производство спиртосодержащей непищевой продукции отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь, и обязывает участников оборота спиртосодержащей непищевой продукции декларировать объемы и оборот в ЕГАИС.

Документ (№ 623458-8) был внесен в парламент в мае группой депутатов, среди авторов - первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Глеб Хор, первый зампред комитета по бюджету Совета федерации Сергей Рябухин.

Вводится обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, представлять сведения об объемах производства и оборота указанной продукции в соответствующую государственную информационную систему в соответствии с правилами, утвержденными правительством РФ.

Кроме того, вводится обязанность обязательной маркировки спиртосодержащей непищевой продукции. Добавляются новые причины для аннулирования лицензии на производство и продажу этилового спирта и алкогольной продукции в суде. Это касается случаев, когда спиртосодержащая непищевая продукция продается без маркировки или с поддельной маркировкой.

"Недобросовестные предприниматели, закупая в качестве сырья пищевой этиловый спирт без акциза, производят и выводят в гражданский оборот неподакцизную спиртосодержащую продукцию "двойного назначения" (косметические лосьоны, тоники, душистые воды, ополаскиватели для полости рта и прочее). Данная продукция содержит в своем составе пищевой этиловый спирт (75-95%), упаковывается в малые емкости (до 100 гр.) с широким горлышком, укупоривается полимерным винтовым колпачком, часто с использованием средств индивидуализации, схожих по внешнему виду до степени смешения с алкогольной продукцией", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия основные нормы законопроекта вступят в силу со дня его официального опубликования.