Поиск

Принят закон, ужесточающий контроль над спиртосодержащей непищевой продукцией

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла третьем чтении закон, который вводит запрет на производство спиртосодержащей непищевой продукции отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь, и обязывает участников оборота спиртосодержащей непищевой продукции декларировать объемы и оборот в ЕГАИС.

Документ (№ 623458-8) был внесен в парламент в мае группой депутатов, среди авторов - первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Глеб Хор, первый зампред комитета по бюджету Совета федерации Сергей Рябухин.

Вводится обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, представлять сведения об объемах производства и оборота указанной продукции в соответствующую государственную информационную систему в соответствии с правилами, утвержденными правительством РФ.

Кроме того, вводится обязанность обязательной маркировки спиртосодержащей непищевой продукции. Добавляются новые причины для аннулирования лицензии на производство и продажу этилового спирта и алкогольной продукции в суде. Это касается случаев, когда спиртосодержащая непищевая продукция продается без маркировки или с поддельной маркировкой.

"Недобросовестные предприниматели, закупая в качестве сырья пищевой этиловый спирт без акциза, производят и выводят в гражданский оборот неподакцизную спиртосодержащую продукцию "двойного назначения" (косметические лосьоны, тоники, душистые воды, ополаскиватели для полости рта и прочее). Данная продукция содержит в своем составе пищевой этиловый спирт (75-95%), упаковывается в малые емкости (до 100 гр.) с широким горлышком, укупоривается полимерным винтовым колпачком, часто с использованием средств индивидуализации, схожих по внешнему виду до степени смешения с алкогольной продукцией", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия основные нормы законопроекта вступят в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области

Журналистка из Франции заочно арестована в РФ за незаконное пересечение госграницы

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Медведев заявил, что передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

Медведев заявил, что передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });