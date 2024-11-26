В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ, которая устанавливает нулевую ставку НДС на ветеринарные услуги коммерческих клиник, сейчас эта льгота действует только для бюджетных клиник.

Поправку (№746277-8) на прошлой неделе внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству, не облагаются НДС медицинские услуги. При этом есть исключение: НДС в размере 20% облагаются коммерческие ветеринарные услуги, а ветеринарные услуги, финансируемые из бюджета, НДС не облагаются.

Принятый Госдумой закон выводит из-под НДС все виды ветеринарных услуг. Документ вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

Ранее в Минфин неоднократно поступали предложение по расширению льготы по НДС на ветеринарные услуги. В частности, эти прошения отражены в письмах Минфина от июля 2024 года (№03-07-14/55434) и от декабря 2021 года (№3-07-14/97465).

"Как показывает практика применения налога на добавленную стоимость, отмена этого налога на отдельные виды товаров, работ или услуг не оказывает принципиального влияния на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения, а также маркетинговой политики. В связи с этим отмена налога на добавленную стоимость на ветеринарные услуги, финансируемые за счет средств, не являющихся бюджетными, не гарантирует снижение цен на эти услуги", - отмечал Минфин в одном из писем.