Поправки о штрафах за нарушения в содержании домашних животных приняты в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Законопроект № 41446-8 в декабре 2021 года в парламент внесла Мособлдума.

Законопроект предлагает главу 8 КоАП дополнить статьей 8.50 "Несоблюдение требований к содержанию домашних животных". Такое нарушение, согласно проекту закона, повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Повторное совершение такого административного правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Дела о таких нарушениях будщут рассматривать органы исполнительной власти регионов, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными.

Требования к содержанию домашних животных определены в статье 13 закона №498-ФЗ. В частности, к ним относятся: содержание животных, в том числе в многоквартирных домах; правила выгула домашних животных; правила выгула потенциально опасных собак; использование домашних животных в коммерческих целях.