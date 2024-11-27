Совфед одобрил закон об обязательной классификации лыжных трасс и пляжей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обязательной классификации туристических объектов - средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей.

Сведения о них будут включаться в реестр классифицированных средств размещения, реестр классифицированных горнолыжных трасс и реестр классифицированных пляжей соответственно.

При этом установлен перечень средств размещения, которые не обязаны проходить классификацию и включаться в реестр. Эти средства размещения могут пройти классификацию добровольно.

В итоговый список исключений вошли: 1) детские лагеря; 2) социальные и реабилитационные учреждения; 3) крестьянские фермерские хозяйства (сельский туризм); 4) медицинские организации, за исключением санаториев; 5) санатории силовых ведомств и ФОИВ, подведомственных президенту; 6) средства размещения религиозных организаций; 7) специальный жилой фонд (в том числе служебные квартиры и общежития).

Законом жилые помещения исключаются из-под определения "средство размещения".

В отношении санаториев, которые включены в реестр курортного фонда (все, кроме силовых ведомств и федеральных органов исполнительной власти, подведомственных президенту), установлен отдельный порядок учета в реестре классифицированных средств размещения - они включаются в реестр средств размещения автоматически из реестра курортного фонда. Эти санатории могут получить "звезды" по желанию, объяснили ранее в Госдуме.

Кроме того, законом устанавливается запрет на публикацию сведений об услугах средства размещения в интернете без идентификационного номера из реестра и ссылки на реестр. Причем этот запрет распространяется на все способы распространения информации в сети - на агрегаторы (маркетплейсы), классифайды (сервисы объявлений) и на социальные сети.

Для владельцев агрегаторов и сервисов объявлений законом предусмотрен ряд обязанностей. В частности, они должны проверять наличие ссылки на реестр; не допускать размещения у себя объявлений с недостоверными данными (то есть сведений, отличающиеся от аналогичных в реестре); приостанавливать или прекращать размещение у себя объявлений, если сведения не соответствуют реестру, если классификация приостановлена или прекращена.

Также уточняются вопросы периодического подтверждения компетентности этих организаций - один раз в три года.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.