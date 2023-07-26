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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Госдума разрешила прокладывать велодорожки и лыжные трассы в лесах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, допускающий размещение велосипедных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, площадок для игр, занятий спортом на лесных участках для рекреационной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас Лесной Кодекс разрешает строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. Это возможно на площади, не превышающей 20% площади лесного участка для рекреационной деятельности, общей площадью, не превышающей одного гектара и не занятой лесными насаждениями.

При этом документами по стандартизации установлены параметры для лыжных трасс, например: ширина не менее 3 метров для проезда специальных машин для уплотнения снега и прокладки лыжни, пешеходных дорожек (с учетом движения по прохожей части пешеходного пути маломобильных групп населения - не менее двух метров), велосипедных дорожек (двухполосных со встречным движением - 2,5-3,6 м). В связи с этим средняя площадь лыжных трасс и велопешеходных дорожек при реализации мероприятий по благоустройству лесных участков, составляет 4 га, говорится в пояснительной записке.

Закон дополняет статью 41 Лесного Кодекса положением, предусматривающим нераспространение установленных ограничений на случаи размещения велосипедных, пешеходных, беговых и других дорожек и троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны. При этом закон не разрешает строить в лесах жилье для человека.

Госдума Лесной кодекс
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