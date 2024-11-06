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Иркутская область просит увеличить базовый лимит потребления электроэнергии для населения

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попросил федеральное правительство увеличить параметры базового диапазона потребления электроэнергии для населения - с учетом популярности в регионе электроотопления.

"Служба по тарифам Иркутской области, ФАС, а также НИУ "Высшая школа экономики" провели анализ объемов энергопотребления населением в период отопительного сезона. На основании этих данных коллеги считают, что для потребителей Иркутской области с электроотоплением целесообразно увеличить первый диапазон до 9 тысяч кВт.ч в месяц. Соответствующее обращение уже направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину", - написал губернатор в Telegram.

На прошлой неделе правительство издало постановление, устанавливающее лимиты энергопотребления при майнинге криптовалюты для физлиц, которые не включены в реестр майнеров и не являются индивидуальными предпринимателями. Для таких лиц введены лимиты энергопотребления: в рамках первого диапазона речь идет о потреблении до 3,9 тысячи кВт.ч в месяц, в рамках второго - до 6 тысяч кВт.ч в месяц, в рамках третьего - свыше 6 тысяч кВт.ч. Если физлицо (по сути, к нему относится население - ИФ) превысит лимиты первого диапазона, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в специальный реестр.

Таким образом, постановление властей существенно ограничивает возможности "серых" майнеров, которые, пользуясь самыми низкими в стране энерготарифами, действующими в Иркутской области, добывают криптовалюту в домах и квартирах.

Кобзев заявил, что установленные правительством объемы потребления электроэнергии "абсолютно не учитывают специфику Иркутской области, где активно и повсеместно используется электроотопление".

"Несмотря на то, что новый документ сохраняет на прежнем уровне ранее установленную стоимость одного кВт.ч, изменения федерального законодательства в регионе приведут к резкому увеличению платежей жителей, для которых в отсутствие альтернативных источников отопления электроэнергия является жизненно необходимым ресурсом", - отметил губернатор.

"Для нас решение этого вопроса имеет важное социальное значение, ведь под действие нового распоряжения в Иркутской области подпадают около 220 тысяч жителей. Перед правительством Иркутской области совместно со службой по тарифам, ФАС, депутатами Госдумы и сенаторами от Приангарья, руководством энергетических компаний стоит задача по увеличению значения первого диапазона для населения Приангарья", - подчеркнул Кобзев.

Он добавил, что установить объемы потребления выше определенных правительством России региональные власти не могут.

Ранее сообщалось, что Иркутская область ввела три своих диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности). В рамках первого (базового) диапазона максимальное потребление электроэнергии составляет 25 тыс. кВт.ч в месяц. Согласно документу, в рамках первого диапазона стоимость 1 кВт.ч электроэнергии с 1 июля 2024 года составляет 1,58 рубля в рамках одноставочного тарифа для жителей городов.

Второй диапазон предполагает потребление от 25,001 тыс. кВт.ч в месяц до 25,01 тыс. кВт.ч включительно, третий - свыше 25,01 тыс. кВт.ч. Соответственно стоимость электроэнергии по второму диапазону для жителей городов составит 2,57 рубля за 1 кВт.ч, по третьему - 4,9 рубля.

Для жителей сельской местности тарифы по диапазонам составят соответственно 1,106 рубля, 1,799 рубля и 4,9 рубля за кВт.ч.

Ранее также сообщалось, что низкие энерготарифы, в том числе для населения, сделали Иркутскую область центром майнинга в России. Власти региона настаивают, что энергопотребление неумеренно расчет за счет легального (промышленного) майнинга. Энергетики (структуры En+) утверждают, что к взрывному росту потребления электроэнергии в регионе причастны "серые" майнеры, то есть население, добывающее криптовалюту, используя распределительные сети городов и поселков.

Игорь Кобзев Иркутская область ФАС правительство En+
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