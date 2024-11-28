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Автомобильный мост в Славянском районе Кубани уцелел после атаки БПЛА

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Значительных разрушений в Славянском районе Краснодарского края после атаки беспилотников нет, хотя обстановка и остается сложной, сообщил глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале.

"Обстановка сложная. Значительных разрушений на территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена", - написал Синяговский.

Он отметил, что при обнаружении частей беспилотников прикасаться к ним запрещено, потому что "возможно как заражение отравляющими веществами, так и детонация заминированных элементов".

В пресс-службе районной администрации уточнили, что обломки сбитых беспилотников упали в различных местах города Славянск-на-Кубани.

"В настоящее время в местах падения обломков БПЛА в городе работают две группы разминирования Росгвардии", - говорится в пресс-релизе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион. В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотника во двор частного домовладения пострадала женщина, ей была оказана медицинская помощь.

Славянск-на-Кубани Вениамин Кондратьев Роман Синяговский Краснодарский край
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