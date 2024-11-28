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Путин шуткой ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений в Киеве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия может нанести удары как по военным, так и по политическим центрам принятия решений в Киеве любыми возможными средствами, сказал президент РФ Владимир Путин.

"В советское время была такая шутка по поводу прогноза погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно", - сказал Путин журналистам.

Так он в шуточной форме ответил на вопрос о том, о каких центрах принятия решений, военных или политических, шла речь, когда президент в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ говорил о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве, а также о том, чем могут быть нанесены эти удары.

Ранее Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане заявил, что Минобороны и Генштаб РФ подбирают новые цели для ударов по Украине, это военные объекты и пункты принятия решений в Киеве.

"Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября", - сказал Путин.

Он отметил: "В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве".

Владимир Путин Киев ОДКБ Украина
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