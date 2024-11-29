"Транснефть" решила не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефть" решила не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь компании Георгий Каптелин.

"На основании указа президента РФ от 27 ноября 2023 года №903 ПАО "Транснефть" имеет возможность не публиковать отчетность за 9 месяцев 2024 года. Этим правом компания воспользовалась", - сказал он.

Как сообщалось, чистая прибыль "Транснефти", приходящаяся на долю акционеров, по МСФО во втором квартале составила 72,5 млрд рублей, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный квартал составила 348,1 млрд рублей по сравнению с 322,5 млрд рублей годом ранее.

За полугодие чистая прибыль снизилась на 9,4% год к году, до 164,4 млрд рублей, выручка выросла на 12,6%, до 717,2 млрд рублей.