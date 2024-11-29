При атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани повреждены 28 домов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - При атаке беспилотников, произошедшей накануне в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края, повреждения получили 28 домов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Славянского района.

Как сообщил глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале, сейчас специалисты готовят сметы на ремонт домовладений, пострадавших от БПЛА.

"Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок", - написал Синяговский.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион. В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотника во двор частного домовладения пострадала женщина, ей была оказана медицинская помощь.