Поиск

При атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани повреждены 28 домов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - При атаке беспилотников, произошедшей накануне в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края, повреждения получили 28 домов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Славянского района.

Как сообщил глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале, сейчас специалисты готовят сметы на ремонт домовладений, пострадавших от БПЛА.

"Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок", - написал Синяговский.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион. В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотника во двор частного домовладения пострадала женщина, ей была оказана медицинская помощь.

Вениамин Кондратьев Краснодарский край Роман Синяговский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Глава СКР предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

"Транснефть" решила не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев

Россияне на круизном лайнере объявили голодовку из-за отмены захода в Антарктиду

"АвтоВАЗ" объявил о начале продаж бизнес-седана Lada Aura

"АвтоВАЗ" объявил о начале продаж бизнес-седана Lada Aura

Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 г. и распространил его на Новую Зеландию

Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 г. и распространил его на Новую Зеландию

Песков счел, что миссия миротворцев не устранит первопричины конфликта на Украине

Песков счел, что миссия миротворцев не устранит первопричины конфликта на Украине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });