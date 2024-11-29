Стивидорам разрешили не раскрывать данные о потребителях, публикуемые в реестре договоров

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в постановление правительства об утверждении правил недискриминационного доступа (ПНД) к услугам субъектов естественных монополий в портах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, операторы российских морских терминалов не будут раскрывать в интернете, а также по письменному запросу сведения о наименовании и организационно-правовой форме потребителей своих услуг, публикуемые в реестре заявок на заключение договоров в рамках ПНД.

Правительство утвердило правила недискриминационного доступа потребителей к стивидорным услугам в морских портах в 2017 году. Они определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, оказываемым субъектами естественных монополий в портах.

Операторы морских терминалов как субъекты естественных монополий обязаны раскрывать информацию о своей деятельности. В том числе ПНД предусматривали обязанность стивидоров по ведению реестра заявок на заключение договоров, который должен публиковаться в общем доступе в интернете и содержать, в том числе, сведения о наименовании и организационно-правовой форме потребителей услуг, которыми являются участники внешнеэкономической деятельности, а также судовладельцы и грузовладельцы.