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Три человека погибли при пожаре в панельном доме в Хабаровском крае

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на субботу в панельном доме в поселке им. Лазо Переяславка района Хабаровского края, погибли три человека, сообщает региональное ГУ МЧС России.

"Вызов поступил 30 ноября около часа ночи. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки. При пожаре погибли женщина и двое мужчин в возрасте от 53 до 46 лет", - говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются, одна из возможных - аварийный режим работы электросети, уточнили в ведомстве.

Хабаровский край поселок им. Лазо пожар
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