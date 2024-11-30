Стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российские и китайские самолеты выполнили совместное патрулирование над водами Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана, авиация РФ выполнила взлет и посадку с аэродрома в Китае, заявили в Минобороны РФ.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что совместное патрулирование стратегических самолетов РФ и Китая носило плановый характер и не направлено против других государств.