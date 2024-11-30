Президент РФ подписал законы о работе частных детективов и охранников

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы о регулировании в России частной охранной и детективной деятельности, сообщил в субботу официальный портал правовой информации.

Одним из этих документов вводится понятие "частный детектив" - "гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, имеющий среднее профессиональное юридическое образование или высшее юридическое образование, или имеющий стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее 3 лет, или прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного детектива, получивший в установленном порядке лицензию на осуществление частной детективной деятельности и оказывающий соответствующие услуги".

Законом предусматривается разрешение иностранным гражданам осуществлять детективную деятельность, но только при заключении РФ соответствующих международных договоров.

Закон устанавливает, что иноагенты не могут внести средства в уставный капитал частной охранной организации.

Кроме того, частные детективы будут обязаны сообщать в Росгвардию о заключении ими договоров на оказание сыскных услуг.

Частные охранные организации наделяются правом защищать жизнь и здоровье людей; в частности, вводится институт телохранительства.

Законом устанавливаются обязанности для частных детективов, в частности, не реже одного раза в год проходить медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к осуществлению частной детективной деятельности, включающее химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Перечень заболеваний, препятствующих осуществлению частной детективной деятельности, устанавливается Минздравом России.

В законе оговариваются случаи приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии на осуществление частной детективной деятельности: основание для отказа в предоставлении лицензии, требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение частных детективов, а также требования к профессиональному обучению для работы в качестве частных детективов.

Порядок и условия предоставления документов для получения лицензии устанавливаются правительством РФ.

Другим законом частные охранники получают право обеспечивать порядок в местах проведения мероприятий, перевозить охраняемые объекты и охраняемых лиц, тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.

В законе прописаны понятия "мобильная группа охраны", "заказчик охранной услуги", "охраняемое лицо".

Закон предусматривает, что учредителями частной охранной организации не смогут быть граждане, замещающие государственные должности РФ, субъектов, должности госслужбы, муниципальной службы, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.

При осуществлении частной охранной деятельности законом разрешается использовать и применять физическую силу, специальные средства и служебное оружие в порядке, установленном законами. Виды, типы, модели, количество служебного оружия и патронов к нему, а также гражданского оружия самообороны, разрешённого для использования в качестве служебного оружия, правила их оборота, порядок приобретения, учёта, хранения и ношения спецсредств устанавливаются правительством России.

Законы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.