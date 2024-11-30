Подписан закон, ужесточающий контроль над непищевой продукцией, содержащей спирт

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий выпускать спиртосодержащую непищевую продукцию отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь, и обязывающий участников оборота спиртосодержащей непищевой продукции декларировать объёмы и оборот в ЕГАИС.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Им вводится обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, представлять сведения об объёмах производства и оборота указанной продукции в государственную информационную систему.

Кроме того, вводится обязанность обязательной маркировки спиртосодержащей непищевой продукции. Добавляются новые причины для аннулирования лицензии на производство и продажу этилового спирта и алкогольной продукции в суде. Это касается случаев, когда спиртосодержащая непищевая продукция продается без маркировки или с поддельной маркировкой.

"Недобросовестные предприниматели, закупая в качестве сырья пищевой этиловый спирт без акциза, производят и выводят в гражданский оборот неподакцизную спиртосодержащую продукцию "двойного назначения" (косметические лосьоны, тоники, душистые воды, ополаскиватели для полости рта и прочее). Данная продукция содержит в своем составе пищевой этиловый спирт (75-95%), упаковывается в малые ёмкости (до 100 гр.) с широким горлышком, укупоривается полимерным винтовым колпачком, часто с использованием средств индивидуализации, схожих по внешнему виду до степени смешения с алкогольной продукцией", - говорилось в пояснительной записке.

Основные нормы закона вступят в силу со дня его официального опубликования.