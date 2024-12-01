Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Роспотребнадзора напомнил, что заразиться можно от любого человека

Глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. О том, сколько человек на сегодняшний день живут с этим диагнозом в России и у кого чаще его выявляют, какова ситуация с терапией для людей с ВИЧ и тестированием, нужно ли сделать тестирование на ВИЧ обязательным - об этом в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.

- Сколько человек на сегодняшний день в РФ официально заражены ВИЧ? Идет ли снижение или увеличение их числа?

- За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, по настоящее время ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 млн россиян. Примерно около 500 тыс. считаются умершими. Таким образом, в настоящее время около 1,2 млн россиян имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции, или по-другому их называют "люди, живущие с ВИЧ".

Но последние три года есть снижение числа новых выявляемых случаев. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в 2016 году, более 90 тыс. новых случаев в течение года, потом наблюдался спад где-то до 2019-2020 года. И с тех пор около 60 тыс. новых случаев ежегодно регистрируется. Небольшие колебания присутствуют, но все-таки есть тенденция к снижению.

- Какова сейчас структура ВИЧ-инфицированных? У кого чаще обнаруживают ВИЧ?

- Чаще всего люди заражаются при гетеросексуальных контактах - это обычный способ передачи ВИЧ при половых контактах между мужчинами и женщинами. Сохраняется также передача ВИЧ при употреблении наркотиков внутривенно, когда их вводят с помощью шприцев. И небольшой процент новых случаев - это заразившиеся при половых контактах между мужчинами, так называемых МСМ, мужчин, имеющих секс с мужчинами (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ).

Но при этом, у нас хорошие результаты по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Лишь у менее 1% детей, родившихся от зараженных ВИЧ матерей, обнаруживается ВИЧ-инфекция. Благодаря принимаемым профилактическим мерам, это снижение очень большое – с 30% до 1%. Это хороший результат, но снизить его до нуля очень трудно, потому что есть женщины, которые отказываются от профилактики из религиозных соображений или из-за того, что женщины ведут асоциальное поведение. Поэтому, к нулю мы еще не подошли.

- Но достичь снижения этого показателя до нуля возможно?

- В принципе, да. Есть страны, где этот показатель близок к нулю, где признали, что уже нет передачи от матери ребенку, но все-таки отдельные случаи везде бывают.

- Тестирование на ВИЧ в России является добровольным. Как вы можете оценить ситуацию с тестированием, сколько человек его проходит?

- У нас ежегодно общее число сделанных исследований порядка 50 млн в год. Есть несколько групп тех, кому требуется обязательное обследование, в том числе беременные женщины и доноры.

По тем данным, которые у нас есть, меньше стали обследоваться представители наиболее уязвимых для ВИЧ-контингентов населения, к которым относятся наркопотребители и мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также сексуальные работники. По всем данным, в этих группах идет эпидемия ВИЧ. Но есть тревожные сигналы - все больше людей, живущих с ВИЧ, выявляется среди сельского населения и тех, кто живет в отдаленных от центра регионах. Это и говорит о том, что ВИЧ продолжает распространяться.

- По вашему мнению, с учетом достаточно большого числа людей, не знающих о том, что они заражены ВИЧ, нет ли необходимости ввести обязательное тестирование на ВИЧ? Возможно ли введение обязательного тестирования для определенных категорий?

- Надо стимулировать добровольное обследование. Но при этом, когда у человека берут кровь, проводят анализ, ему ничего не рассказывают о том, как ему избежать заражения в дальнейшем. А получив отрицательный ответ, человек начинает думать, что он правильно себя ведет, и не меняет поведение. И, вполне возможно, что уже через год он будет заражен.

Поэтому главное – это обучение населения. То, что мы называем профилактикой. Нужно учить людей пользоваться презервативами, если они вступают в половую связь с человеком, не зная, есть ли у него ВИЧ-инфекция.

Если у человека нашли ВИЧ-инфекцию, то, к сожалению, он должен получать лечение до конца жизни. Это все-таки не просто - каждый день принимать лекарства, к тому же у них есть побочные действия, и у вируса может развиться устойчивость к этим препаратам, поэтому их надо менять. И многие заболевания, которые прямо не связаны с ВИЧ-инфекцией, у людей, у которых она есть, и кто получает лечение, чаще развиваются, чем у тех, у кого нет ВИЧ-инфекции.

Россия расходует на лекарства и организацию медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, до 70 млрд. рублей в год. Это очень большие затраты. И если у нас будет увеличиваться и дальше общее количество ВИЧ-инфицированных, то, естественно, и расходы будут расти. Поэтому предупреждать заражение – это, безусловно, более эффективно и с финансовой точки зрения.

Кстати, с 1 по 5 декабря 2024 года Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом проводит традиционную акцию. Все желающие могут бесплатно сдать анализ на антитела к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус, при этом взятие биоматериала также будет бесплатным. В акции принимают участие все медицинские офисы и клиники Центров молекулярной диагностики (CMD), где будут предоставлены консультации по вопросам ВИЧ-инфекции и проведено тестирование всех желающих.

- А достаточно ли на сегодняшний день препаратов?

- Препаратов достаточно для тех, кто обратился за медицинской помощью, состоит на учете в центре СПИД и получает лечение.

- Вы уже затронули тему профилактики ВИЧ. Какие рекомендации можно дать гражданам по защите от ВИЧ?

- Граждане должны учитывать, что сейчас заразиться ВИЧ-инфекцией можно от любого человека, которого вы даже не заподозрите в том, что он заражен. У нас сейчас многие разводятся, женятся по несколько раз. И любой из половых партнеров может оказаться инфицированным. Поэтому, я рекомендую, когда не знаешь, заражен ваш партнер или не заражен, обязательно пользоваться презервативом. А если вы хотите серьезные отношения, семью или завести детей, то рекомендую вместе обследоваться на ВИЧ-инфекцию, чтобы знать реальный ВИЧ-статус. Если у одного из партнеров ВИЧ-инфекция, но мы знаем об этом, с помощью лекарств мы можем предотвратить заражение другого партнера и предотвратить рождение инфицированного ребенка. Это мои основные рекомендации.