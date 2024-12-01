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Наиболее уязвимые к ВИЧ группы россиян стали меньше обследоваться

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Наиболее уязвимые для ВИЧ группы граждан стали меньше обследоваться, в этих группах идет эпидемия ВИЧ, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"По тем данным, которые у нас есть, меньше стали обследоваться представители наиболее уязвимых для ВИЧ-контингентов населения, к которым относятся наркопотребители и мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также сексуальные работники. По всем данным, в этих группах идет эпидемия ВИЧ", - сказал Покровский в интервью "Интерфаксу".

Также он отметил, что "есть тревожные сигналы - все больше людей, живущих с ВИЧ, выявляется среди сельского населения и тех, кто живет в отдаленных от центра регионах".

"Это и говорит о том, что ВИЧ продолжает распространяться", - подчеркнул Покровский.

Чаще всего, по словам Покровского, люди заражаются при гетеросексуальных контактах - это обычный способ передачи ВИЧ при половых контактах между мужчинами и женщинами. "Сохраняется также передача ВИЧ при употреблении наркотиков внутривенно, когда их вводят с помощью шприцев. И небольшой процент новых случаев - это заразившиеся при половых контактах между мужчинами", - сказал академик.

Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Полный текст интервью опубликован на сайте "Интерфакса".

Вадим Покровский ВИЧ Роспотребнадзор
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