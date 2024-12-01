При пожаре на производстве в Екатеринбурге пострадал один человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Один человек пострадал и 70 эвакуировались с территории промзоны в Екатеринбурге, где тушат крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Специалисты замеряют ПДК продуктов горения в воздухе, к месту пожара направлены лаборатории МЧС и Роспотребнадзора, говорится в сообщении.

По сведениям, пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проводят лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки микрорайона Кольцово.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге тушат пожар на территории промзоны в цехе по производству полистирола. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 62 специалиста и 22 единицы техники.