Поиск

При пожаре на производстве в Екатеринбурге пострадал один человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Один человек пострадал и 70 эвакуировались с территории промзоны в Екатеринбурге, где тушат крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Специалисты замеряют ПДК продуктов горения в воздухе, к месту пожара направлены лаборатории МЧС и Роспотребнадзора, говорится в сообщении.

В РоссииВ Екатеринбурге произошел пожар в цехе по производству полистиролаЧитать подробнее

По сведениям, пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проводят лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки микрорайона Кольцово.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге тушат пожар на территории промзоны в цехе по производству полистирола. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 62 специалиста и 22 единицы техники.

Екатеринбург МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 37,1 тыс. человек

В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог
Военная операция на Украине

Под контроль российских военных перешли Ильинка и Петровка в ДНР

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Ребенок погиб в результате атаки дрона в Брянской области

Число сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ достигло десяти

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });