Водоснабжение Цимлянска восстановлено после аварии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады устранили порыв водовода в городе Цимлянск Ростовской области, из-за которого утром в воскресенье местные жители остались без воды, сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов в своем телеграм-канале.

"Ремонтные работы завершены. Водоснабжение в домах жителей Цимлянска восстановлено", - написал он.

Как сообщалось, из-за аварии на водоводе в Цимлянске было временно остановлено водоснабжение города.